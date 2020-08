Beachvolleytandem Koekelkoren-Van Walle wil in Düsseldorf weer matchritme opdoen: “EK staat nog steeds op kalender”

De coronacrisis stak de voorbije maanden een stokje voor de internationale beachvolleytoernooien, maar stilaan kunnen de wedstrijden hervatten. De Belgische tandem Dries Koekelkoren/Tom van Walle pikt vrijdag de draad weer op met een toernooi van het Duitse circuit in Düsseldorf.

Tijdens het toernooi zullen de Duitse organisatoren niets aan het toeval overlaten. Er wordt donderdag een coronatest voorzien en enkel als die negatief is, mag het team op vrijdag van start gaan. Naast Koekelkoren-Van Walle, die een wildcard kregen, zal nog een Zwitsers team aantreden. Al de andere formaties zijn Duits en ook zij zullen allen getest worden.

Het toernooi in Düsseldorf moet Koekelkoren en Van Walle klaarstomen voor het EK beachvolley. Dat vindt normaliter plaats van 16 tot 20 september in Jurmala in Letland.

“Momenteel staat het EK nog steeds op de kalender en wil onze coach Michiel van der Kuip ons voorbereiden op dat toernooi”, reageert Koekelkoren. “Anderzijds bevinden we ons in een hoogst uitzonderlijke situatie waarin iedereen extra aan gezondheid en veiligheid moet denken. Dit was voor ons de eerste prioriteit om toe te zeggen. De garantie van een verplichte test en dat er geen enkel fysiek contact plaatsvindt naast het terrein met andere teams, officials en organisatoren heeft ons vertrouwen gesterkt om deel te nemen.”

De Belgische tandem wil in Duitsland weer het goede gevoel in de vingers krijgen, na maanden zonder toernooien. “Uiteraard willen we matchritme opdoen tegen sterke teams, maar niet als dat ten koste gaat van onze gezondheid en van die van de mensen rondom”, vervolgt Koekelkoren. “Tom woont in het Antwerpse en bijgevolg kunnen we dus niet bij onze Nederlandse vrienden gaan trainen in Den Haag. De vraag vanuit Duitse hoek kwam als geroepen. Hopelijk werpt de arbeid van afgelopen maanden hier zijn eerste vruchten af. Wij kijken ernaar uit om opnieuw competitief aan de slag te gaan.”