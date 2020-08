Sneuvelt er nog een Vlaamse veldrit door corona? “Ik schat de kans zeer klein in dat er een Polderscross komt in Kruibeke”

Nadat de Rapencross van 26 september in Lokeren al werd afgelast, bestaat de kans dat de Polderscross van 10 oktober in Kruibeke hetzelfde noodlot wacht. Voor deze laatste veldrit is er eind volgende week een overleg met het gemeentebestuur van Kruibeke. Burgemeester Dimitri Van Laere vorderde echter al “een verbod voor publieke evenementen of activiteiten” tot en met 31 december 2020. De Rapencross en de Polderscross zijn de eerste twee wedstrijden die ressorteren onder de noemer van de Ethias Crossen.

“Wij hebben volgende week een onderhoud met de burgemeester van Kruibeke. We willen er alles aan doen om onze Polderscross plaats te laten vinden. Indien het moet zonder publiek, al mis je zo natuurlijk wel een pak inkomsten. Krijgen we een ongunstig advies dan kan er misschien nog uitgeweken worden naar een andere locatie. Maar we wachten eerst het gesprek met de burgemeester af”, stelt organisator Kurt Vernimmen van de Polderscross.

Burgemeester Dimitri Van Laere van zijn kant is niet van plan weinig ruimte te laten in zijn huidig beleid. “Er heersen strenge maatregelen in Kruibeke wat betreft corona, maar dat werpt zijn vruchten af. Tot op heden zitten wij met slechts één besmetting. Dat in een zone waar de ons omringende gemeenten en steden het slecht tot zeer slecht doen. De gezondheid van de bevolking primeert en ik wil dat zo houden. Daarom ook deze drastische maatregelen om een verbod uit te vaardigen voor evenementen waar publiek op afkomt. Wij gaan de zaak eens bekijken met de organisatoren wat we kunnen doen. Ik sta open voor overleg, maar ik schat de kans zeer klein in dat er op 10 oktober een Polderscross komt in Kruibeke”, meldt burgemeester Dimitri Van Laere van Kruibeke.

Valt de Polderscross weg, dan is de Superprestigeveldrit in het Nederlandse Gieten, van 11 oktober, de eerste wedstrijd die geprogrammeerd staat op de internationale veldritkalender van de Lage Landen.

Vorig jaar ging de zege in de Polderscross naar Eli Iserbyt die het haalde voor Toon Aerts en Quinten Hermans. Bij de vrouwen kregen we een volledig Nederlands podium. Annemarie Worst liet toen Yara Kastelijn en Ceylin del Carmen Alvarado achter haar.