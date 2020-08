Rector Luc Sels over zaak-Reuzegom: ‘Voor KU Leuven is kous nog niet af’

KU Leuven-rector Luc Sels heeft zich nogmaals verdedigd voor de manier waarop de KU Leuven de zaak-Reuzegom heeft afgehandeld. Sels wil nu het juridische proces afwachten. ‘Hadden we de info gekend die we nu hebben, dan was onze beslissing anders geweest.’

Dinsdag schreven bijna dertig academici van de KU Leuven een open brief waarin ze strengere sancties vragen voor de Reuzegom-leden die betrokken waren bij de fatale doop van KU Leuven-student Sanda Dia (20) in december 2018. De KU Leuven gaf de betrokken leden een taakstraf van dertig uur en een paper over de geschiedenis van dooprituelen. Sinds meer details bekend zijn over het verloop van de doop, wordt de KU Leuven overspoeld met kritiek. Vorige week donderdag verdedigde rector Luc Sels de houding van zijn universiteit in een opiniestuk in deze krant. Na de brief van de professoren deed hij dat opnieuw in Terzake.

‘We hebben zestien maanden geleden een beslissing genomen met de info die we toen hadden’, beklemtoonde Sels nog eens. ‘Men pakt ons nu op info die vandaag gekend is. Moesten we toen over deze informatie beschikt hebben, dan was onze beslissing anders geweest.’

Volgens Sels was de tuchtprocedure niet eenvoudig: ‘We zijn in contact gekomen met studenten die heel weinig informatie wilden vrijgeven, gesteund werden door heel sterke advocaten. Het is duidelijk dat het strafonderzoek toen al een schaduw wierp op onze tuchtprocedure.’

Sels beklemtoonde dat de kous voor de KU Leuven niet af is. ‘Ik wacht – zoals het hoort in een rechtsstaat – het proces af. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Op het moment dat er een gerechtelijke beslissing valt, zijn wij evident opnieuw aan zet.’ De rector waarschuwde voor een trial by media: ‘Een proces in de media voeren – op basis van een lek dat er nooit had mogen zijn – kan een impact hebben op de finale uitspraak van de correctionele rechtbank.’

Sven Mary, de advocaat van de familie van Dia, en Rik Torfs, oud-rector, stelden eerder openlijk de vraag waarom de KU Leuven zich geen burgerlijke partij heeft gesteld. ‘Je stelt je burgerlijke partij op het moment dat je zelf slachtoffer bent in de juridische zin van het woord’, zei Sels daarover. ‘Hadden wij dat op dat moment gedaan, tijdens de tuchtprocedure, dan waren we tegenpartij. Dat zou de tuchtprocedure in gevaar hebben gebracht.’

‘Ik ben zeker dat ik niet iedereen zal kunnen overtuigen’, zei Sels nog. ‘Ik hoop wel dat ik iedereen kan overtuigen om niet het proces in de media te voeren en iemand het recht op verdediging niet te ontzeggen.’