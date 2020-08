Misbruik in Franse schaatswereld blootgelegd

De getuigenis van schaatskampioene Sarah Abitbol over het seksueel misbruik van haar coach deed in februari al heel wat stof opwaaien. Maar de omvang van het misbruik in de Franse schaatswereld is een stuk groter dan gedacht. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat aan het Franse gerecht werd overhandigd.

De bom barstte in februari van dit jaar, nadat tienvoudig schaatskampioene Sarah Abitbol in een boek onthulde hoe ze als 15-jarig Frans schaatstalent meermaals misbruikt werd door haar trainer. Het ministerie van Sport startte een onderzoek, waaruit blijkt dat het misbruik in de schaatswereld wijdverspreid was.

In het rapport, dat aan het Franse gerecht werd overhandigd, staat dat niet minder dan twintig coaches zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik. Twaalf van de coaches worden beschuldigd van seksueel misbruik, de andere van fysiek en verbaal geweld. Sommige van die coaches zijn al veroordeeld voor andere feiten, voor anderen is de zaak al verjaard. De inspecteurs die het rapport opstelden schrijven dat in de schaatswereld jarenlang een cultuur van zwijgen en wegkijken heerste.