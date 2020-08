Akkoord tussen Oostende en NMBS over treinaanbod naar kust

Het mooie weer zal veel toeristen naar de kust lokken, maar om een herhaling van de chaos in het station van Oostende van afgelopen vrijdag te vermijden, moesten er extra maatregelen komen. Burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) meldt dat er een ‘robuust veiligheidsplan’ komt.

‘Er komt een robuust veiligheidsplan, een sterkere proactieve communicatie en een sensibilisering om de treinreiziger aan te sporen de app te gebruiken en zich aan te melden voor een trein om informatie te krijgen over de vooruitzichten’, laat Tommelein weten via Twitter.

Er komt dus een aanmeldingssysteem, waar reizigers vrijwillig gebruik van kunnen maken. ‘Je kan via de app van de NMBS ingeven dat je bijvoorbeeld om 11 uur de trein van Brussel naar Oostende wil nemen en om 19 uur de trein in omgekeerde richting’, zegt de burgemeester aan Het Nieuwsblad. ‘Vanaf het moment dat je dat hebt aangemeld, zal de NMBS je info kunnen sturen: hoe druk het is, of er vertragingen zijn, enzovoort.’ Dat systeem is niet nieuw, maar zal nu nog meer gepromoot worden.

De reizigersstromen richting Kortrijk, Antwerpen en Brussel zullen ook fysiek gescheiden worden. ‘Als er zich een probleem voordoet, kan de afstand bewaard worden. Dat lijkt me het belangrijkste’, zei Tommelein aan VRT.

Daarnaast komt er ook een groot informatiebord op het stationsplein, en zal de NMBS via sociale media en de app communiceren met de reizigers. De politie zal extra manschappen inzetten. Vanaf morgen zullen er dus extra treinen worden ingezet naar de kust.