Trump oneens met journalist over coronacijfers in bizar interview: ‘Wij zijn beter dan de wereld’

De Amerikaanse president Donald Trump deed in een interview met HBO een aantal uitspraken over covid-19 waarvan journalist Jonathan Swan letterlijk grote ogen opzette. Trump zei onder meer dat Amerika het beter doet ‘dan de wereld’.

Aan de hand van een aantal grafieken probeert Trump duidelijk te maken dat de Verenigde Staten het nieuwe coronavirus zo goed als onder controle hebben. In werkelijkheid woedt het virus er nog hevig, volgens de corona-coördinator van het Witte Huis, Deborah Birx, zit het land in een nieuwe fase. ‘Het virus is bijzonder wijdverspreid, het is zowel op het platteland als in de steden erg aanwezig’, zegt ze. In de VS zijn al 4,6 miljoen besmettingen vastgesteld en lieten 154.000 mensen het leven.

Die cijfers zijn volgens Trump te wijten aan het hoge aantal testen dat zijn administratie uitvoert. Wanneer Swan vraagt waarom ook het aantal hospitalisaties en overlijdens blijft stijgen, krijgt hij geen antwoord op zijn vraag.

‘We zijn lager dan de wereld’

‘De Verenigde Staten zijn het laagst in een groot aantal categorieën, we zijn lager dan de wereld’, zegt president Trump. ‘Lager dan de wereld, wat betekent dat?’, vraagt Swan. ‘We zijn ook lager dan Europa’, gaat Trump verder. De president verwijst daarbij naar een grafiek over het aantal doden in verhouding tot het aantal besmettingen, maar Swan wil het hebben over het aantal doden in verhouding tot het bevolkingsaantal van een land.

‘Maar dat mag je niet doen’, repliceert Trump. Hij blijft erop hameren dat men enkel naar het aantal gevallen mag kijken, maar wil niet uitleggen waarom precies.

De journalist haalt het voorbeeld van Zuid-Korea aan. ‘Op een bevolking van 51 miljoen mensen zijn daar 300 doden gevallen, die cijfers zijn veel beter dan de Amerikaanse.’ Volgens Trump zijn die cijfers mogelijk niet te vertrouwen. ‘Ik heb goede relaties met dat land dus ik ga me er niet over uitspreken, maar ze hebben ook pieken.’

‘U rapporteert de cijfers niet correct’, vindt Trump, waarop Swan grote ogen opzet en zegt dat hij er zeker van is dat de cijfers wel correct worden meegegeven.

‘Waarom wordt niet op prijs gesteld dat we veel testen?’, vraagt Trump, terwijl hij naar een grafiek wijst waarop de VS bovenaan staan ‘en dat is goed’. Swan antwoordt dat hij dat zou schrijven, als het dodentol in Amerika naar beneden zou gaan.

Bekijk hier het volledige interview: