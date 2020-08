Remco Evenepoel vanaf morgen in Ronde van Polen: “Voorbereiding voor Lombardije maar ik ga het ook niet laten liggen”

De Ronde van Burgos is nog maar net afgelopen of daar is alweer de volgende wedstrijd voor Remco Evenepoel. De kopman van Deceuninck - Quick-Step staat morgen als favoriet aan de start van de Ronde van Polen, al houdt hij zelf de boot af. “Geen tijdrit en andere profielen: hier zijn wel twintig renners die kunnen winnen”, klinkt het.

Nog altijd maar twintig jaar oud maar toch al topfavoriet overal waar hij start. Het is in Polen niet anders voor Remco Evenepoel. “Maar winnen hoeft zeker niet”, vertelt hij aan de vooravond van zijn debuut in de World Tourwedstrijd. “Ik zie Polen als de ideale voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Winnen zal ook niet makkelijk zijn. Er is geen tijdrit en de bepalende ritten, drie en vier, zijn anders dan in Burgos waar we op een lastige klim finishten. De tijdsverschillen zullen niet groot zijn, hier zijn wel twintig renners die kunnen winnen. De tegenstand? Toch weer een aantal namen die ik in Burgos al tegen het lijf liep. Maar ik zie ook dat Schachmann en Fuglsang aan de start staan. Die waren niet slecht in de Strade. Kortom, winnen is voor mij geen must maar ik ga het ook niet laten liggen.”

Het zal morgen ook exact een jaar geleden zijn dat Bjorg Lambrecht in deze wedstrijd overleed. “Ik herinner me die periode nog goed”, vertelt Evenepoel. “Eerst was er de euforie na mijn winst in San Sebastian, gevolgd door het overlijden van Bjorg en de anticlimax. Zulke zaken gebeuren helaas te veel, ook deze week nog. Ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken maar toen ik in Polen arriveerde, begon het toch door mijn hoofd te spelen. Ik heb al gehoord dat Bjorg morgen herdacht zal worden en als ik deze Ronde win, wil ik iets speciaals doen. Wat? Dat kan ik nog niet verklappen, anders zou het niet langer speciaal zijn.”

Rittenschema:

5/8: Slaski - Katowice 195km

6/8: Opole - Zabrze 151km

7/8: Wadowice - Bielsko-Biala 203km

8/8: Bukovina - Bukovina 153km

9/8: Zakopane - Krakau 188km