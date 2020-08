Besmettingen in Antwerpen lijken te stagneren, maar er zijn al nieuwe hotspots

De coronagrafieken beginnen er voor Antwerpen iets beter uit te zien. Zowel voor de randgemeenten als de stad zelf lijken de cijfers te stabiliseren. ‘Het is een hoopvol signaal’, klinkt het. Al duiken er meteen ook nieuwe broeihaarden op in de arrondissementen Oudenaarde, Sint-Niklaas, Virton en Aarlen. ‘Dat zijn de plekken waar we nu moeten ingrijpen.’

Van een echte daling is nog geen sprake, maar de Antwerpse besmettingen lijken wel te stabiliseren. ‘De cijfers schommelen nog iedere dag, maar als we kijken naar het zevendaags gemiddelde, dan is dat ...