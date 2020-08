Mondmaskers tijdens een hittegolf: waar moet u op letten?

Het wordt erg warm en dan draagt u liefst zo weinig mogelijk kleding. Maar dat mondmasker zult u toch moeten aanhouden, als we het nieuwe coronavirus willen verslaan.

Er staat een hittegolf voor de deur en we moeten ons voorbereiden op enkele dagen waar de temperatuur tot ver boven dertig graden oploopt. Dat is voor velen geen leuk vooruitzicht, zeker niet in combinatie met een uitgebreide mondmaskerplicht in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Hoe zorgt u er toch voor dat het enigszins comfortabel blijft? Enkele tips.