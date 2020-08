Apple gaat in zee met bedrijf Leonardo DiCaprio

Apple TV+ zet de laatste tijd sterk in op grote namen. Komt nu bij dat lijstje: Leonardo DiCaprio met zijn productiemaatschappij Appian Way.

Appian Way, de productiemaatschappij van Leonardo DiCaprio en Jennifer Davisson, heeft een ‘first-look deal’ gesloten met Apple TV+. Dat betekent dat die streamingdienst de komende jaren als eerste het recht heeft om een film of serie te kopen. Twee projecten zijn al zeker: de film Killers of the flower moon en de serie Shining girls. In Killers of the flower moon, geregisseerd door Martin Scorsese, zal DiCaprio zelf meespelen langs de zijde van Robert De Niro. Voor de thriller-drama serie Shining girls kruipt hij in de rol van producer en zal Elisabeth Moss meespelen, bekend van haar rol in The handmaid’s tale en The invisible man.

In de strijd tegen concurrent Netflix haalt Apple steeds meer grote namen binnen, zoals Oprah Winfrey, die sinds 30 juli een nieuwe talkshow heeft op de streamingdienst, The Oprah conversation. Met de productiemaatschappij van Idris Elba is ook een first-look deal gesloten. Vorige maand werd ook bekendgemaakt dat Apple verschillende kinderboeken van Maurice Sendak zou verfilmen, onder andere Where the wild things are. Appian Way is de maatschappij achter bekende films van DiCaprio zoals The wolf of Wall Street en Shutter Island. De acteur richtte het in 2004 op.

In België kost een abonnement op Apple TV+ u 4,99 euro per maand.