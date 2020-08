KRC Genk haalt met Daniel Muñoz “kracht en leiderschap” binnen: “Dit is een grote club”

KRC Genk heeft dinsdag de 24-jarige Colombiaanse verdediger Daniel Muñoz voorgesteld, die overkomt van Atlético Nacional, de leider in de Colombiaanse competitie. Muñoz kon pas in juli terugkeren uit zijn thuisland en maakte afgelopen zaterdag zijn debuut tegen RC Lens. “Het wachten duurde lang, maar het was de opoffering wel waard. Het waren bange maanden om niet te kunnen trainen zoals ik het graag wilde”, zegt Muñoz, die met veel ambitie naar Genk komt. “Ik ben polyvalent, snel, krachtig en goed in de lucht, dus dat geeft mij de wapens om op verschillende posities mijn plan te trekken.”

De transfer van Muñoz werd op 28 mei al aangekondigd door KRC Genk, maar de Colombiaanse verdediger kon door het coronavirus pas op 19 juli naar Madrid vliegen met 120 Colombiaanse atleten, trainers en staf. Aan boord zaten naast de Genkse aanwinst onder meer topwielrenners Egan Bernal en Nairo Quintana.

Muñoz speelde pas een jaar bij Atlético Nacional, de grootste club in Colombia, maar was er niettemin aanvoerder. “Atlético Nacional is mijn club van kindsbeen af. Ik hoop er op een dag terug te keren, om iets terug te kunnen geven. Het was echter het geschikte moment om een van mijn dromen - naar Europa komen - waar te maken. Genk is een grote club in België die vaak Europees speelt en meedoet voor de titel”, legt Muñoz uit.

De Colombiaan, die intussen Engelse les volgt, wil ook in Genk tot een van de sterkhouders uitgroeien. “Ik wil hier bijleren en beter worden. Ik denk dat ik een speler ben die niet naar een druppel zweet kijkt en altijd het beste van zichzelf geeft. Die enorme wil om te winnen wil ik graag overbrengen”, vertelt Muñoz, die in Genk met Jhon Lucumí en Carlos Cuesta twee landgenoten terugvindt.