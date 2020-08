Districtsrechtbank beslist of Trump belastinggegevens moet vrijgeven

Op vraag van een openbaar aanklager zal een districtsrechtbank in New York oordelen of de Amerikaanse president belastinggegevens moet vrijgeven. Indien ja, dan kunnen deze gegevens ook in andere strafzaken gebruikt worden.

In New York wil een openbaar aanklager, Cyrus Vance, Jr., onderzoeken of de Amerikaanse president Donald Trump en zijn omgeving zich schuldig hebben gemaakt aan ‘uitgebreid en langdurig crimineel gedrag bij de Trump Organization’. Dat meldt persbureau AP.

Vance, een Democraat, wil hiervoor acht jaar van Trumps persoonlijke en vennootschapsbelastinggegevens kunnen raadplegen. Hij stelt dat er binnen de Trump Organization ‘een vast patroon’ van criminele activiteiten kan gevonden worden. De stelling wordt gestaafd aan de hand van enkele krantenartikels waaronder een van de Amerikaanse krant The Washington Post. In dat artikel staat dat Trump potentiële zakenpartners en banken heeft opgelicht door projecten mooier te maken dan ze in werkelijkheid waren. Ook wordt er verwezen naar een ander artikel waarin Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump, niet uitsluit dat de president belastingfraude heeft gepleegd.

Vorige maand besliste het Hooggerechtshof dat Trump geen immuniteit geniet in zijn functie als president. ‘De president is noch absoluut onschendbaar voor strafrechtelijke dagvaardingen van de staat die zijn privépapieren opvragen noch heeft hij recht op een verhoogde bescherming’, aldus de toelichting van de conservatieve opperrechter John Roberts bij het oordeel. Een gevolg van die beslissing is dat nu een districtsrechtbank kan bepalen of Trump zijn belastinggegevens moet vrijgeven of niet.

Indien die oordeelt van wel, dan mogen die gegevens ook gebruikt worden in iedere andere strafzaak. Trump stelt dat het de zoveelste poging is van de Democraten om hem zwart te maken.