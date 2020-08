Open brief muzieksector: ‘Echte relance zal pas voor 2021 zijn’

De hele Belgische muzieksector voelt zich koud gepakt door de recente beslissingen tijdens de coronacrisis. Daarom ondertekende het Live Sector Overleg een open brief.

De Veiligheidsraad besloot om, zonder overleg, de capaciteit op evenementen drastisch in te perken. Daarbovenop beslisten vele burgemeesters intussen om, soms tot ver in het najaar, een totaalverbod uit te vaardigen, ondanks de maatregelen die sector en overheid in het voorjaar waren overeengekomen. Daarom is nu bovenop de huidige regelingen een extra financiële reddingsboei nodig van tientallen miljoenen, zegt de sector dinsdag in een open brief. Ze willen nieuw overleg. Ancienne Belgique en Botanique kondigden gisteren aan dat ze de samenwerking met freelancers moesten stopzetten.

De ondertekenaars zeggen ‘met open mond’ te kijken naar de beslissingen van de afgelopen weken. Ze wijzen erop dat er maanden onderhandeld werd om toch veilig te kunnen organiseren. Het resultaat van die onderhandelingen was een sectorgids en de Covid Event Risk Matrix (CERM), die beschouwd werd als dé tool om veilig evenementen te organiseren. ‘Maar het gebrek aan eenheid in commando zorgt ervoor dat maanden voorbereidingswerk in de vuilbak belandt’, klinkt het nu.

‘Laat ons stoppen met rond de pot te draaien en de feiten onder ogen zien: echte relance zal pas voor 2021 zijn’, staat er te lezen. Daarom moeten de maatregelen rond tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht verlengd worden, maar dat zal dus niet volstaan, vreest de muzieksector.

De sector maakt zich sterk dat evenementen in de openlucht perfect veilig verlopen, ‘met meer afstand dan in winkels, horeca of op de dijken, om nog maar te zwijgen van vliegtuigen’. Concerten organiseren voor 400, of sinds de laatste Veiligheidsraad nog 200 mensen, zijn dus veilig, maar die rendabel organiseren is ‘bijna onmogelijk’. Door toch evenementen te laten doorgaan, hoopte de sector artiesten, technici, podiumbouwers... een beetje zuurstof te geven. Dat is nu echter afgelopen.

Het inkomstenverlies wordt geraamd op 95 procent, of zowat 1 miljard euro. ‘Als dan het klein beetje financiële ademruimte met één woord en zonder enig excuus - laat staan compensatie voor verloren inkomsten - afgenomen wordt, dan worden wij kwaad’, schrijven de artiesten. ‘We hebben al massa’s voorstellen gedaan, het is tijd om die concreet te maken.’

De oproep wordt gesteund door zowat de hele Belgische muzieksector: concertzalen zoals Ancienne Belgique, Roma en Handelsbeurs, festivals zoals Rock Werchter en Pukkelpop en de managementbureaus van artiesten zoals dEUS, Selah Sue en Bazart. Lees de volledige brief hier.