Eind april was in Italië een zeer strikte lockdown van kracht tegen de verspreiding van het coronavirus. Twee Italiaanse buurmeisjes vonden toen een originele manier om toch te blijven tennissen. Enkele weken terug heeft pastafabrikant Barilla de twee meisjes verrast met een bezoek van hun grote idool: de Zwitserse tennisser Roger Federer. Bekijk hun hartverwarmende ontmoeting in bovenstaande video.