De politieke wereld reageert geschokt na de moord op CD&V-politica Ilse Uyttersprot. Federaal vicepremier Koen Geens noemt het een afschuwelijk drama. ‘Beste Ilse, we zullen je zo missen.’

Uyttersprot’s partijgenoten Wouter Beke en Hilde Crevits spraken op Twitter hun medeleven uit.

Verschrikkelijk nieuws over Ilse Uyttersprot. Geen woorden voor. Veel sterkte aan de familie en nabestaanden. — Wouter Beke (@wbeke) August 4, 2020

Vol ongeloof. Samen 5 jaar rechten gestuurd aan @ugent & zovele jaren samen in de politiek. Sterkte aan familie & vrienden. ?? https://t.co/T8nOmKMQtZ — Hilde Crevits (@crevits) August 4, 2020

Ook andere CD&V’ers reageren verbijsterd op het nieuws. Vicepremier Geens heeft het over een afschuwelijk drama. ‘Geen woorden voor. Beste Ilse, we zullen je zo missen. Je was altijd bekommerd om Aalst en CD&V. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden.’

‘Het overlijden van Ilse Uyttersprot treft ons allen heel erg’, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens in een eerste reactie. ‘Wat een vreselijk nieuws. Veel sterkte aan de familie en naasten’, schrijft hij op Twitter. Uyttersprot en Coens zaten samen in Jong CD&V, en legden daarna allebei ‘een geëngageerd sterk parcours van inzet voor de gemeenschap’ af, zegt Coens. Hij is Uyttersprot dankbaar en noemt haar overlijden ‘verdorie veel te vroeg’.

Sammy Mahdi, federaal parlementslid voor CD&V, heeft er ook ‘geen woorden’ voor. Ook partijgenoot en minister voor Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle spreekt zijn medeleven uit.

Geen woorden voor. We gingen eens afspreken “wanneer het minder druk is”. ?? https://t.co/hSrTzj9SKb — Sammy Mahdi (@SammyMahdi) August 4, 2020

Vreselijk nieuws uit Aalst. Oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Ilse Uyttersprot. — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) August 4, 2020

In een algemene reactie reageert de partij zelf ook. ‘Onwezenlijk’ en ‘veel te vroeg’, klinkt het. ‘Dankbaar voor haar inzet, we zullen ons Ilse herinneren voor haar oprechte engagement met passie en overtuiging voor de gemeenschap.’

In Aalst reageren lokale politici vol stilte en ongeloof op het overlijden. ‘De eerste seconden zijn seconden van stilte en ongeloof’, zegt eerste schepen Karim Van Overmeire (N-VA). ‘Vreselijk nieuws’, vindt ook Open VLD-schepen Jean-Jacques De Gucht. ‘Dit moet een enorme klap zijn voor haar kinderen.’

Politici van andere partijen reageren eveneens op het overlijden van Uyttersprot. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt verbijsterd te zijn en betuigt zijn medeleven. Viceminister-president Bart Somers (Open VLD) noemt het nieuws onwezenlijk.

Groen-voorzitter Meyrem Almaci schrijft het volgende: ‘Woorden schieten tekort. Wat een verschrikkelijk nieuws... Mijn diepste medeleven en condoleances aan de kinderen, familie en naasten.’ MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez betuigt in naam van heel zijn partij zijn medeleven aan de familie en vrienden van Uyttersprot.

In naam van de hele @MR_officiel betuig ik mijn medeleven aan de familie en vrienden van mevrouw Ilse Uyttersprot. Onze gedachten zijn bij hen en we wensen hen veel sterkte. @cdenv #alost — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 4, 2020

Wat een schok. Mijn oprechte deelneming aan de familie en vrienden van Ilse Uyttersprot en aan de collega’s van @stadAalst — Bart Tommelein (@Barttommelein) August 4, 2020

Heel veel sterkte aan alle naasten van Ilse Uyttersprot na deze vreselijke dag. — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) August 4, 2020

Wat verschrikkelijk nieuws ?? Veel sterkte aan vrienden en familie. https://t.co/O9eizZ38yH — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) August 4, 2020

Oh lieve God, vreselijk. https://t.co/krWRMBE3at — Theo Francken MP (@FranckenTheo) August 4, 2020

Verschrikkelijk nieuws. Innige deelneming aan de familie en vrienden van Ilse Uyttersprot. @stadAalst @cdenv https://t.co/eVRPUWJ3Wt — Philippe Close (@PhilippeClose) August 4, 2020