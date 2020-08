Colruyt breidt thuislevering uit naar Brugge en Gent

Colruyt breidt een test met leveringen aan huis via zijn online boodschappendienst Collect&Go uit naar Brugge en Gent. Tot nu toe liep de test enkel in Halle.

Supermarkten zetten in de coronacrisis meer in op leveringen aan huis. Vorige week maakte Carrefour nog bekend dat het een samenwerking aangaat met maaltijdkoerier Uber Eats, dat kleine boodschappen binnen het halfuur aan huis zal brengen. Ook Albert Heijn kondigde aan dat in de Antwerpse regio aan huis geleverd wordt.

Colruyt gaf in mei al aan een versnelling hoger te willen schakelen met thuisleveringen, nadat het de voorbije jaren verschillende proefprojecten had gelanceerd. In Halle begon de groep met leveringen door particulieren. Klanten bestellen op de website van Collect&Go, maar in plaats van de bestelling zelf af te halen kunnen ze kiezen voor een levering door een andere particulier uit hun buurt. Die krijgt een vergoeding van 7 euro.

Dat project wordt nu uitgebreid met elf afhaalpunten in de regio’s Brugge en Gent. De test zal al zeker tot oktober lopen, zegt de groep.

Daarnaast zet Colruyt ook zijn test met de app ‘Collect&Go Connect’ voort. Via die app kunnen mensen boodschappen voor elkaar doen in de kleinere OKay-winkels van de groep. Colruyt heeft de plaatsen waar de app actief is tijdens de coronacrisis fors uitgebreid. De vergoeding voor de levering bepalen kopers en koeriers zelf in de app.

En in Brussel wil de groep in het najaar nog een ander model uitrollen: leveringen met eigen personeel. Dat systeem werd al getest in de Brusselse rand, en in mei liet Colruyt weten dat er beslist is om daar in het najaar nog een vervolg aan te geven. Het is dan de bedoeling om een groot deel van Brussel te bedienen.