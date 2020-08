In het Italiaanse Genua is maandagavond de San Giorgiobrug plechtig geopend. Twee jaar na de instorting van de Morandibrug, waarbij 43 doden vielen, is er nu een nieuwe brug over de rivier de Polcevera. In bovenstaande timelapse ziet u hoe de nieuwe brug gebouwd werd nadat eerst nog oude restanten van de Morandibrug moesten opgeblazen worden.