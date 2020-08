Topvoetballer schopt het tot coverster van ‘Vogue’ door strijd tegen kinderarmoede

Het moet geleden zijn van David Beckham, maar kijk, er staan nog eens een voetballer op de cover van ‘Vogue’. Marcus Rashford, spits bij Manchester United, wordt door de Britse editie van het modemagazine een van de ‘gezichten van hoop’ genoemd.

Net zoals vorig jaar stelt British Vogue zijn septembereditie in het teken van activisme. Hoofdredacteur Edward Enninful koos toen samen met gasthoofdredactrice Meghan Markle, de hertogin van Sussex, vijftien vrouwen die zich inzetten voor een betere wereld. Deze keer staan er in totaal twintig activisten op de (uitvouwbare) cover van het septembernummer, het belangrijkste nummer van elk modemagazine omdat de najaarscollecties aan bod komen, en door de vele advertenties dus ook een pak dikker is.

In de winkel zullen straks de gezichten van topvoetballer Marcus Rashford en model Adwoa Aboah ons aanstaren vanop de cover, maar ze verkeren in nog beter gezelschap. De cover kan worden opengevouwen, waarna nog eens achttien portretten tevoorschijn komen, waaronder die van professor Angela Davis en Patrick Hutchinson, de zwarte man die tijdens een Londens protest van Black Lives Matters een gewonde extreemrechtse tegenbetoger in veiligheid bracht.

Maar dus een voetballer op de cover. En dat heeft Rashford niet te danken aan zijn neus voor doelpunten, wel voor zijn bijdrage aan de strijd tegen kinderarmoede. De 22-jarige spits bij de Engelse voetbalploeg Manchester United dwong premier Boris Johnson recent nog tot een bocht in zijn beleid.

Johnson wilde tijdens de zomer een programma schrappen dat gratis maaltijden voorziet voor Britse schoolkinderen, maar Rashford kon dat voorkomen door een open brief te schrijven, waarin de topvoetballer onthulde dat hij vandaag niet zou kunnen uitblinken ‘zonder de steun en vrijgevigheid van mijn gemeenschap’. Het gezin van Rashford groeide op in armoede, en had die gratis maaltijden en toegang tot voedselbanken nodig om te overleven, klonk het. ‘Ik ben zeker geen politicus, maar ik had een stem en een platform dat ik kon gebruiken om op z’n minst de vraag te stellen. Had ik dat niet gedaan, had ik niet gezegd dat er iets moet veranderen, zou ik mijn tienjarige zelf hebben teleurgesteld’, aldus Rashford in British Vogue.

Hij was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Rond Kerstmis liet hij gratis voedselpakketten uitdelen aan dak­lozen in Manchester en tijdens de ­coronacrisis zamelde hij miljoenen in voor de liefdadigheidsinstelling FareShare, dat voedseloverschotten inzamelt en verdeelt onder wie dat nodig heeft. Die inzet leverde Rashford ook al een eredoctoraat op van de Universiteit van Manchester, als jongste ontvanger ooit.

Zwarte fotograaf

Hoewel de door British Vogue uitgekozen activisten zich inzetten voor uiteenlopende thema’s zoals vrouwenrechten, klimaatactie, racisme, mentale gezondheid en diversiteit, wilde Enninful zelf ook de strijd van de zwarte gemeenschap een extra duwtje in de rug wilde geven. Enninful - de eerste zwarte hoofdredacteur van het magazine, die recent zelf nog het slachtoffer werd van racisme op zijn eigen werkplek - engageerde met Misan Harriman ook de eerste zwarte mannelijke fotograaf in de geschiedenis van het blad om de coverfoto te schieten. Hij vroeg Harriman nadat hij zijn foto’s zag van de Londense protesten van Black Lives Matters.