Grote namen komen aan de start in de oudste klassieker van het koersjaar: van Peter Sagan tot Mathieu van der Poel én Wout van Aert

Met Milaan-Turijn (1.Pro/Ita) op woensdag krijgen de sprinters een kans om zich te tonen in Italië. De oudste klassieker, de wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd in 1876, krijgt een sterk deelnemersveld aan de start. Peter Sagan, Mathieu van der Poel, Sam Bennett, Caleb Ewan, Fernando Gaviria en Arnaud Démare zijn de favorieten van de dag. Maar ook Wout van Aert rijdt mee.

Vorig jaar won Michael Woods op de steile slotklim naar de basiliek van Superga, maar dit jaar koos organisator RCS voor een andere finish en zijn de snelle jongens aan zet. De laatste vijf km zijn grotendeels vlak of lichtjes glooiend, met enkele ronde punten op het eind en een bocht op 400 meter van de finish. Een ietwat technische aankomst dus.

“We keren terug naar de basis”, klonk het onlangs in een persbericht van organisator RCS. “Aangezien Milaan-Turijn vroeger altijd enkele dagen voor Milaan-San Remo werd georganiseerd. Het wordt nu wellicht een koers voor sprinters.” Een opwarmertje dus voor Milaan-Sanremo, al is een sprint daar verre van een zekerheid.

Foto: BELGA

Grote namen

Snelle jongens, dan is het van Belgische zijde uitkijken naar Wout van Aert die vorig jaar een sprint won in de Tour en zaterdag de Strade Bianche op zijn naam bracht. Of hij zich zal mengen in een mogelijke sprint, enkele dagen voor Milaan-Sanremo is, evenwel zeer de vraag. Bij Circus Wanty Gobert kunnen ze Timothy Dupont naar voren schuiven, al zijn ook de Nederlandse broers Van Poppel niet traag.

Verwacht wordt dat de Belgen eerder een dienende rol zullen vertolken in Milaan-Turijn, zoals Philippe Gilbert, Tosh Van Der Sande, Jasper De Buyst voor Caleb Ewan, Yves Lampaert en Tim Declercq voor Sam Bennett die vorige week in de Ronde van Burgos een rit won. Ook kilometers malen en wat meer competitieritme doen na de lange stop, met het oog op Milaan-Sanremo wordt van belang, zoals voor Oliver Naesen die zaterdag opgaf in de Strade Bianche.

Greg Van Avermaet komt niet aan de start. Aanvankelijk was hij voorzien op de startlijst, maar de olympische kampioen verkoos de wedstrijd van maandag in Italië, waar hij derde werd, en zal woensdag wellicht het nieuwe parcours van Milaan-Sanremo verkennen.

Naast Caleb Ewan, Sam Bennett, mag verwacht worden dat Fernando Gaviria, Arnaud Démare, Nacer Bouhanni, Matteo Moschetti, Alexander Kristoff zich zullen mengen in de strijd en wie weet gooit Mathieu van der Poel zich in de strijd na z’n teleurstellende Strade Bianche.