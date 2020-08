NBA. Lakers zijn zeker van eerste plaats, Anthony Davis evenaart Kobe Bryant: “Ik krijg er kippenvel van”

De Los Angeles Lakers gaan de play-offs van de NBA in als nummer één van de Western Conference. Het team van LeBron James en Anthony Davis verzekerde zich van de toppositie door maandagavond met 116-108 te winnen van Utah.

Davis kroonde zich met 42 punten en 12 rebounds tot dé sterkhouder van de avond bij de Lakers. Hij maakte ook de beslissende korf na een dribbel en driepunter plus de fout van Rudy Gobert.

De forward scoorde voor de 20ste keer dit seizoen 20 of meer punten in één helft. De eerste Laker die daarin slaagt sinds de betreurde Kobe Bryant. “Ik krijg er kippenvel van”, vertelde Davis na afloop bij ESPN. “Het is al moeilijk om over hem te moeten praten, maar dan nog eens in dezelfde categorie genoemd te worden… Dat betekent veel voor mij. Ik weet dat hij meekijkt en ons aanmoedigt, dus we doen dit voor hem. Het is een eer.”

- Anthony Davis on being the first Laker to have 20 games with 20+ pts in the 1st half since Kobe ???? pic.twitter.com/PIjQiFYUBL — The Laker Files (@LakerFiles) August 4, 2020

LeBron James maakte 22 punten voor de Lakers, die voor het eerst sinds 2013 de play-offs halen. Bij de verliezende Jazz was Donovan Mitchell goed voor 33 punten. In het klassement in het westen kunnen de Lakers (51w-15v) niet meer worden bijgehaald door de eerste achtervolger, stadsgenoot Clippers (45w-21v). Utah staat voorlopig vijfde.

Toronto boekte, twee dagen na de knappe overwinning tegen de LA Lakers, een nieuwe zege tegen Miami. De titelverdediger in de NBA haalde het met 107-103. Fred VanVleet leidde de Raptors naar de winst met zeven driepunters en 36 punten, een persoonlijk record.

In de tussenstand van de Eastern Conference verstevigde Toronto zijn tweede plaats achter Milwaukee. De Bucks kwamen maandagavond niet in actie in de NBA-bubbel in Orlando.

Uitslagen:

Miami - Toronto 103-107

Oklahoma City - Denver 113-121 n.v.

Washington - Indiana 100-111

New Orleans - Memphis 109-99

Philadelphia - San Antonio 132-130

Utah - LA Lakers 108-116

Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Milwaukee 54 13 0.806

2. Toronto 48 18 0.727

3. Boston 44 22 0.667

4. Miami 42 25 0.627

5. Indiana 41 26 0.612

6. Philadelphia 40 27 0.597

7. Orlando 32 35 0.478

8. Brooklyn 31 35 0.470

9. Washington 24 43 0.358

---------------------------

10. Charlotte 23 42 0.354

11. Chicago 22 43 0.338

12. New York 21 45 0.318

13. Detroit 20 46 0.303

14. Atlanta 20 47 0.299

15. Cleveland 19 46 0.292

WESTERN CONFERENCE

1. LA Lakers 51 15 0.773

2. LA Clippers 45 21 0.682

3. Denver 44 23 0.657

4. Houston 42 24 0.636

5. Utah 42 25 0.627

6. Oklahoma City 41 25 0.621

7. Dallas 40 29 0.580

8. Memphis 32 36 0.471

9. Portland 30 38 0.441

10. San Antonio 29 37 0.439

11. New Orleans 29 38 0.433

12. Sacramento 28 38 0.424

13. Phoenix 28 39 0.418

----------------------------

14. Minnesota 19 45 0.297

15. Golden State 15 50 0.231

Programma van dinsdag:

Milwaukee - Brooklyn

Sacramento - Dallas

LA Clippers - Phoenix

Indiana - Orlando

Miami - Boston

Portland - Houston