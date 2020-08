NMBS: ‘Minder treinen betekent meer volk op één trein’

De NMBS onderzoekt de mogelijkheid om een reservatiesysteem in te voeren. Ze doet dat na een gesprek met de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Die wil ook geen extra treinen naar de kust zolang zo’n systeem er niet is, maar de NMBS zei dinsdagochtend op Radio 1 dat minder treinen betekent dat er meer mensen op één trein zullen zitten.

Tijdens een overleg tussen de NMBS, de provincie West-Vlaanderen en Tommelein werden maatregelen voorgesteld die de vervoersmaatschappij op zeer korte termijn zal nemen en die reizen met de trein coronavriendelijk(er) moeten maken. Voor de burgemeester heeft het overleg niets opgeleverd. ‘De NMBS is nonchalant, ze hebben geen plan. En zo creëren ze nieuwe coronabroeihaarden’, aldus Tommelein.

Dinsdagochtend lichtte de NMBS-woordvoerder de voorstellen toe op Radio 1. Zo zal de NMBS vanaf grote borden buiten het station zetten om informatie te geven aan de reizigers, en via sociale media ook communiceren over de drukte op de treinen. ‘Er is ook al een verplichting om een mondmasker te dragen’, zegt de woordvoerder. ‘We vragen reizigers ook om het gebruik van de trein te spreiden.’

Tommelein vroeg ook om een reservatiesysteem, maar de NMBS is nog aan het bekijken of dat technisch haalbaar is. ‘Er hangen natuurlijk ook voor- en nadelen aan dat systeem die je moet bekijken. Je mag niet vergeten dat flexibiliteit een van de redenen is waarom mensen de trein nemen: je kan de trein nemen op eender welk moment.’

De NMBS zet volgens Crols ook extra in op capaciteit ‘net om mensen in veilige omstandigheden te kunnen vervoeren’. Vanaf woensdag wil ze weer tien extra treinen per dag naar de kust sturen. Tommelein wil echter geen extra treinen naar de kust voordat er een reservatiesysteem is maar volgens Crols betekent ‘minder treinen, meer mensen op een trein’.

Die redenering frustreert Tommelein mateloos. ‘Ze sturen tienduizenden mensen per dag naar zee, maar ze hebben in de verste verte geen zicht op wie dat zijn, waar ze vandaan komen, hoe en wanneer ze terugkeren. Ze creëren nieuwe coronabroeihaarden, en daar wil ik geen verantwoordelijkheid voor nemen: ik wil die treinen niet.’ Hij heeft zijn klacht overgemaakt aan de West-Vlaamse gouverneur Anne Martens.

Afgelopen vrijdag ontstond in het Oostendse station chaos toen honderden mensen opeengepakt op een trein moesten wachten.