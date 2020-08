Voormalige koning Juan Carlos heeft Spanje al verlaten

Volgens de Spaanse media heeft de voormalige koning Juan Carlos het land al verlaten. Waarheen is niet bekend.

Juan Carlos kondigde zijn vertrek aan in een brief aan zijn zoon, de huidige vorst Felipe VI, die gisteren bekendgemaakt werd. Hij verlaat Spanje omdat er een corruptieonderzoek naar hem loopt.

‘Majesteit, dierbare Felipe, met hetzelfde plichtsgevoel tegenover Spanje dat mijn koningschap geïnspireerd heeft, en vanwege de publieke weerklank die bepaalde gebeurtenissen uit mijn privéverleden hebben teweeggebracht, wil ik u helpen om uw functie in alle rust en kalmte uit te oefenen, zoals uw grote verantwoordelijkheid dat vereist. Mijn nalatenschap, en mijn eigen waardigheid als persoon, vragen dat ook van mij’, schrijft de 82-jarige Juan Carlos in de brief.

Juan Carlos en zijn zoon in 2014. Foto: afp

Juan Carlos, vorst sinds 1975, trad in 2014 af. Zo verloor hij zijn immuniteit. Dit jaar begon het Spaanse gerecht een onderzoek naar hem vanwege mogelijke witwaspraktijken. De vorst zou bijna 98 miljoen euro ontvangen hebben van Saudi-Arabië terwijl hij mee onderhandelde over de aanleg van een hogesnelheidstrein tussen Mekka en Medina door een Spaans consortium. Het gaat om feiten van minstens 10 jaar geleden, die onder meer uitlekten dankzij een voormalige minnares.

In 2012, tijdens de economische crisis, ontdekten de Spanjaarden al dat Juan Carlos zijn heup had gebroken tijdens een luxueuze safari in Botswana in het gezelschap van een minnares. Die reis werd betaald door een Saudische ondernemer.

Een schimmig fortuin verborgen voor de belastingdienst, financiële constructies in belastingparadijzen en nauwe banden met dictaturen uit de Golfstaten: het stond niet voor een staatshoofd. En dan nog wel één dat erg populair was geweest omdat hij de transitie begeleidde van het dictatoriale Spanje onder generaal Franco (1935-1975) naar een bruisende democratie.

De Spaanse premier had recent zijn bezorgdheid geuit over de kwestie. Het uiterst linkse en republikeinse Unidas Podemos probeerde in juni een parlementaire onderzoekscommissie te openen naar Juan Carlos en zette zo druk.

De (iets populairdere) voormalige koningin Sophia zou feitelijk niet meer samenwonen met Juan Carlos sinds de vele verhalen over zijn minnaressen maar bleven opduiken. Meerdere media melden dat zij in Spanje blijft zodat de twee nu ook feitelijk gescheiden wonen.

Juan Carlos zegt overigens dat hij zal blijven meewerken met het Spaans gerecht dat de vermeende witwaspraktijken van de voormalige vorst onderzoekt.