Nederlandse oud-turnsters willen hervatting topsportprogramma na beschuldigingen over mishandelingen

Zes voormalige olympische turnsters hebben de Nederlandse gymnastiekbond (KNGU) opgeroepen het topsportprogramma voor de nationale turnselectie zo snel mogelijk te hervatten. Zij doen dat in een maandag verstuurde brief.

De bond besloot de nationale trainingen vorige week stil te leggen na beschuldigingen van oud-turnsters over mishandelingen en vernederingen door coaches. Zo lang een onderzoek naar misstanden in de turnsport loopt zijn twee bondstrainers, Vincent Wevers en Gerben Wiersma, geschorst.

De brief is ondertekend door Ans van Gerwen (olympisch deelneemster in 1972 en 1976), Ans Dekker (1972 en 1976), Ikina Morsch (1972), Monique Bolleboom (1976), Elvira Becks (1992) en Laura van Leeuwen (2004).

Het zestal constateert dat het huidige nationale turnteam het topsportklimaat gezond en veilig acht. Met het stopzetten van het topsportprogramma worden de turnsters van nu de dupe van misstanden uit het verleden, aldus de oud-turnsters. Ze zeggen zelf tijdens hun topsportcarrière geen mishandelingen te hebben meegemaakt.

Wel leven de turnsters mee met alle turnsters die traumatische ervaringen hebben opgedaan en hebben ze begrip voor het feit dat de KNGU het topsportprogramma en de rol van de coaches daarin heeft gestopt. Ze menen dat alle aanklachten moeten worden worden onderzocht en strafbare feiten moeten worden bestraft.