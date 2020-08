Ex-tennisser Mariano Puerta geeft toe dat hij loog over positieve controle in 2005: “Het was een verdedigingsstrategie”

Voormalig tennisser Mariano Puerta heeft maandag in een interview toegegeven dat hij in het verleden loog over een positieve dopingcontrole na de finale van Roland Garros in 2005. Hij zette de sportieve instanties op het verkeerde been in de hoop strafvermindering te krijgen.

De Argentijn ging in de finale van Roland Garros onderuit tegen Rafael Nadal en testte nadien positief op etilefrine. Het was al zijn tweede dopingovertreding, nadat hij eerder betrapt werd op het gebruik van clenbuterol, en dus kreeg hij vier jaar schorsing aan zijn been. Voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS) werd de straf herleid tot twee jaar.

Foto: AFP

“De uitleg die we destijds hebben gebruikt als verdedigingsstrategie, was een leugen”, gaf Puerta toe in de Argentijnse krant La Nacion. “Maar sportief heb ik er geen voordeel uitgehaald. Ik wil niet meer als valsspeler worden gezien”, aldus de tennisser, die stopte in 2009.

De leugen die hij destijds ophing, was de volgende: hij zou genipt hebben van het glas van zijn vriendin, die medicatie nam die etilefrine bevatte. In werkelijkheid nam hij zelf een voedingssupplement dat sporen bevatte van het verboden product, zo zei hij bij La Nacion. “Die pillen had ik op illegale wijze verkregen, dus dat kon ik niet toegeven toen. Er was geen factuur van, dus mijn advocaten raadden me af om te vertellen wat er echt gebeurd was.”