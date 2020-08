Torfs haalt uit naar KU Leuven in zaak-Reuzegom: ‘Universiteit moet zich burgerlijke partij stellen’

De KU Leuven had meer kunnen doen na de fatale studentendoop, waarbij Sanda Dia (20) het leven liet. Dat zei oud-rector Rik Torfs in De Wereld Vandaag op Radio 1.

De betrokken studenten werden na de feiten voorwaardelijk geschorst van de universiteit, ze moesten ook een paper schrijven en een taakstraf van 30 uur uitvoeren. Er komt kritiek op die lichte straf, ook van Torfs. ‘Naast een strengere bestraffing, die meer in verhouding staat tot de feiten dan wat nu gebeurd is, had de universiteit zich burgerlijke partij kunnen stellen’, vindt de professor. Hij vindt ook dat er een onderzoek had moeten komen naar racisme. ‘Ik zeg niet dat het zo is, maar het had onderzocht moeten worden.’

Daarnaast was de fatale afloop voor Torfs ook een moment om hard op te treden tegen studentendopen, om voorgoed komaf te maken met vernederende rituelen en machtsmisbruik.

Luc Sels, de huidige rector van de KU Leuven, reageerde eerder al in een open brief in De Standaard, waarin hij schrijft dat het belangrijk is de context goed te begrijpen.

Rechtszaak

Het Limburgse parket wil 18 leden van studentenclub Reuzegom voor de rechter, om zich te verantwoorden voor de dood van Sanda Dia op 5 december 2018. Het parket wil dat ze vervolgd worden voor onder meer onterende behandeling van de student uit Edegem, de toediening van schadelijke stoffen en onopzettelijke doding. In dat geval is de maximumstraf 10 jaar cel. De raadkamer moet nu over de vordering oordelen.

De familie van Dia heeft de Brusselse strafpleiter Sven Mary ingeschakeld. ‘Ik heb maar één woord over het strafdossier: walgelijk’, zei hij over de zaak aan onze krant.