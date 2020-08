Mensen met en zonder beperking samen op pad

Circuit Sortie, de nieuwe campagne van De Genereuzen, Hart voor Handicap en de organisatie Inter, verbindt mensen met en zonder beperking door ze samen op pad te sturen naar hun favoriete plek.

De nieuwe opstoot van het coronavirus houdt de initiatief­nemers niet tegen om alvast de oproep te lanceren: welk plekje mis je het hardst? Mensen met een beperking vertellen op de website waar ze dolgraag nog eens naartoe willen. Mensen zonder beperking kunnen zich aanmelden om mee te gaan.

Circuit Sortie is bijgevolg een recept voor meer sociale contacten tussen mensen met en mensen zonder beperking. De filosofie hierachter is dat samen dingen doen, barrières sloopt en de inclusie bevordert.

Er staan al 91 plekjes op de website circuitsortie.be. 38 duo’s werden al gematcht.

Veel plekjes zijn bijzonder: mensen met een beperking willen graag naar een pretpark als Plopsaland of de Efteling. Andere voorstellen zijn veeleer gewoon: ze willen net als iedereen naar het strand, het zwembad, naar een bos, of flaneren in een winkelstraat om naar mooie dingen te kijken.

De oproepen gaan dus telkens uit van mensen met een beperking. Zij zoeken medestanders, die met hen op stap willen. Zodra iedereen weer uit zijn kot mag, kan de afspraak doorgaan.

Aanmelden kan op de website www.circuitsortie.be. Als de organisatoren menen dat er een match is, kun je alvast kennismaken via chat of telefoon.