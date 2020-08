Zes Belgen moeten Australiër Caleb Ewan aan sprintzege helpen in Milaan-Turijn

Lotto Soudal mikt woensdag met Caleb Ewan op een sprintzege in de honderdste Milaan-Turijn (cat. 1.Pro). De 26-jarige Australiër krijgt daarvoor zes Belgen in steun. Dat zijn Jasper De Buyst, Frederik Frison, Philippe Gilbert, Nikolas Maes, Tosh Van der Sande en Florian Vermeersch.

Voor Ewan wordt het de eerste koers na de coronastop. Milaan-Turijn is normaal geen sprinterskoers, maar om beter aan te sluiten met Milaan San-Remo van komende zondag, lieten de organisatoren de traditionele slotklim Superga links liggen en kozen ze voor een vlakke finale. In coronavrije tijden was ‘s werelds oudste wielerwedstrijd (eerste editie in 1876) een voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije.