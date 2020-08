Reizen naar Litouwen niet toegelaten, lijst met code rood wordt langer

De lijst met landen die code rood krijgt, en waarnaar reizen dus niet mogelijk of toegelaten is, wordt steeds langer. Ook het aantal landen op de ‘oranje’ lijst groeit. Dat blijkt uit het maandag aangepaste reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.

Reizen naar Litouwen is voortaan niet meer mogelijk als gevolg van de coronapandemie. Daarnaast staan ook verschillende regio’s in Bulgarije (Severoiztochen, Yugozapaden), Frankrijk (Mayenne), Roemenië (centrum, zuidoosten, Zuid-Muntenia en Sud-Vest Oltenia), Spanje (Aragón, Navarra, Provincia de Barcelona en Lleida in Catalonië), het Verenigd Koninkrijk (Leicester) en Zwitserland (de regio van het meer van Genève) op de rode lijst.

Quarantaine en een coronatest zijn verplicht bij terugkeer uit die regio’s, dat is nog niet het geval voor Litouwen. Voor het overige blijft het reisadvies van Buitenlandse Zaken ongewijzigd.

Zo moeten inwoners van de provincie Antwerpen die naar Nederland reizen daar nog steeds in quarantaine. Voor andere Belgen geldt in Nederland verhoogde waakzaamheid in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Holland. Ook in onder meer Luxemburg en in enkele Franse regio’s (Ile de France, behalve Seine-et-Marne, Pays de la Loire, Département du Nord, Haut-Rhin, Haute-Savoie, Meurthe-et-Moselle en de Vogezen) blijft verhoogde waakzaamheid geboden.

Bij terugkeer uit die regio’s worden bovendien quarantaine en een test aanbevolen. Dat is ook zo voor regio’s uit twaalf andere Europese landen. De volledige lijsten zijn terug te vinden op de website van Buitenlandse Zaken, in zijn volledige reisadvies.