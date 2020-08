Voormalige koning Juan Carlos verlaat Spanje

De voormalige Spaanse koning Juan Carlos, die van corruptie verdacht wordt, gaat in ballingschap.

Juan Carlos heeft zijn zoon, koning Felipe, in een brief laten weten dat hij besloten heeft om Spanje te verlaten. Dat laat het Spaanse koningshuis weten in een mededeling.

Het gewezen staatshoofd stond onder zware druk sinds een financieel schandaal aan het licht kwam. Hij heeft belastingen ontdoken en miljoenen witgewassen. In juni heeft het Hooggerechtshof nog een onderzoek geopend naar Juan Carlos’ betrokkenheid bij een contract voor een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië nadat een Zwitserse krant had gemeld dat hij 100 miljoen dollar had ontvangen van de intussen overleden Saudische koning.

Nu laat hij weten dat hij het Zarzuelapaleis, waar hij 58 jaar heeft gewoond, verlaat. Zo kan zijn zoon zijn rol als staatshoofd ‘in alle rust en sereniteit’ uitvoeren. Wanneer Juan Carlos vertrekt, is niet duidelijk. Ook niet in welk land hij gaat wonen.

De oud-koning stelt zijn vertrek voor als een vrijwillige beslissing, maar hij stond al onder grote druk van de regering. Ook de relatie met zijn zoon vertroebelde. Koning Felipe was de onthullingen van het corrupte verleden van zijn vader beu. In maart kondigde de Spaanse koning aan dat hij afstand doet van zijn erfenis. In dezelfde periode nam Felipe zijn vaders dotatie af, goed voor jaarlijks 194.232 euro.

Koning Felipe bedankt zijn vader voor de beslissing en onderstreept daarbij ‘het historisch belang van diens koningschap’ voor de democratie in Spanje. Juan Carlos werd in 1975 koning, na de dood van generaal Franco. In 2014 deed hij troonsafstand.