Cruisemaatschappij klaar voor heropstart: 72 uur voor inschepen coronatest

MSC Cruises is volop bezig met plannen om de activiteiten zo veilig mogelijk te kunnen herstarten. Passagiers zullen 72 uur op voorhand een test moeten laten afnemen en elke dag aan boord wordt hun temperatuur gemeten.

Een cruise boeken in coronatijden, het is geen sinecure. Vandaag nog kondigde een Noorse cruisemaatschappij aan dat het alle cruises opschort omdat er een veertigtal covid-19-besmettingen waren vastgesteld. Toch probeert de cruisemaatschappij MSC er het beste van te maken. ‘Als we toestemming krijgen van de Italiaanse autoriteiten, kunnen we vanaf 15 augustus weer opstarten met Grandiosa en Magnifica’, aldus Vinciane Jacquiez, woordvoerder van MSC.

Grandiosa zou vanuit Genua vertrekken voor cruises van zeven nachten in de westelijke Middellandse Zee. Magnifica zou vanuit Triëst of Bari vertrekken naar Griekenland en Malta. Voor de eerste fase van de herstart zijn alleen gasten welkom die in Schengenlanden wonen. MSC Cruises kondigde eerder aan dat alle activiteiten opgeschort werden tot 15 augustus. Met uitzondering van twee schepen verlengen ze dat nu tot eind september.

Testen voor inschepen

Om reizen per cruiseschip zo veilig mogelijk te houden, zijn er wel voorzorgsmaatregelen van kracht. Zo moet iedereen die aan boord gaat, passagiers en bemanning, een vragenlijst invullen en 72 uur op voorhand een test laten afnemen. Wie positief test, mag niet inschepen. Elke dag wordt de temperatuur gemeten, bij terugkeer van wal of op speciale stations rond het schip. In de eerste fases zullen gasten alleen aan wal gaan als onderdeel van een georganiseerde cruise.

‘Daarnaast zetten we ook in op sanitaire voorzieningen en reinigingsmaatregelen. We passen onder meer UV-C-lichttechnologie toe, die 99,97 procent van de microben doodt’, zegt Jacquiez. En uiteraard gelden ook op een cruiseschip de regels waarbij afstand gehouden moet worden, en ook hier moet gereserveerd worden voor een plekje in het theater. Waar geen afstand mogelijk is, zullen de gasten gevraagd worden om een mondmasker te dragen. ‘We vallen terug op 70 procent van onze capaciteit. Zo is er ongeveer 10 m² per persoon voorzien.’

Wat als het dan toch misgaat en iemand besmet blijkt te zijn? ‘Er zullen speciale isolatiecabines beschikbaar zijn om eventuele verdachte gevallen en hun nauwe contacten te kunnen isoleren’, zo staat er in het persbericht. Aan boord is er medisch personeel dat verdere testen kan uitvoeren. Daarna kunnen ze overeenkomstig de lokale en nationale voorschriften van boord worden gehaald.