Man die kinderen uit zee wilde redden bij Julianadorp overleden

Een man die zondagmiddag drie kinderen uit de zee wilde helpen bij het Noord-Hollandse Julianadorp heeft zijn reddingsactie niet overleefd. De kinderen zijn wel in veiligheid gebracht.

Het gaat om een 37-jarige man uit Polen die drie kinderen van Duitse toeristen te hulp was geschoten.

De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar de man zelf raakte vermist. Later spoelde hij aan. Hij werd nog gereanimeerd, maar bij aankomst in het ziekenhuis is hij overleden.

De man, een arbeidsmigrant die in Nederland woonde, laat zelf een gezin achter. Dat laat de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgens de NOS weten.

Het incident gebeurde op een onbewaakt stuk strand. Volgens de Kustwacht en de Reddingsbrigade Nederland waren er gevaarlijke muistromen in de regio. Meerdere zwemmers kwamen al in de problemen.