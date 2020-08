Noorse maatschappij schort cruises op na veertigtal coronabesmettingen

De Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten schort al haar cruises op nadat er op een van haar schepen een veertigtal gevallen van covid-19 werd vastgesteld. De maatschappij was amper anderhalve maand geleden als eerste in de cruisesector opnieuw opgestart.

Alles samen testten in juli tijdens twee cruises met de MS Roald Amundsen, die tussen het Noorse vasteland en de eilandengroep Spitsbergen vaart, minstens veertig mensen positief op het nieuwe coronavirus. Het gaat om 36 bemanningsleden van voornamelijk Filipijnse origine en vier passagiers.

Hurtigruten begon midden juni als eerste maatschappij weer met cruises nadat drie maanden eerder wereldwijd alle cruises werden gestaakt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De maatschappij krijgt nu felle kritiek te slikken. Zo wordt het bedrijf verweten dat het te vroeg was om al te starten met cruises en zou er ook te lang zijn gewacht om alle 386 passagiers te informeren na de ontdekking van de eerste besmetting.

Mea culpa

Topman Daniel Skjeldam van Hurtigruten sloeg in een communiqué mea culpa. ‘Dit is een erge situatie voor al wie betrokken is. We hebben fouten gemaakt. In naam van iedereen bij Hurtigruten spijt het mij wat er gebeurd is. We nemen de verantwoordelijkheid volledig op ons’, aldus Skjeldam.

Er is inmiddels door de Noorse politie een onderzoek geopend. De Noorse gezondheidsautoriteiten hebben alle passagiers gevraagd om na hun ontscheping tien dagen in quarantaine te gaan en een test te ondergaan. Aan boord van de bewuste cruises bevonden zich voornamelijk Noren, maar er waren ook enkele opvarenden van onder andere Duitse, Deense, Britse, Amerikaanse en Franse nationaliteit bij.

Diamond Princess

De problematiek van covid-19 en cruiseschepen is niet nieuw. Zo was er in februari, toen (geregistreerde) besmettingen in België nog een zeldzaamheid waren, de Diamond Princess in Japan. Het cruiseschip was de grootste cluster van covid-19-patiënten buiten China. Ongeveer 700 van de 3.711 mensen raakten besmet, veertien mensen overleefden de besmetting niet.

Later waren er nog een veertigtal cruiseschepen waarop een besmetting werd vastgesteld, maar Diamond Princess bleef de grootste uitbraak. In totale aantallen is de opvolger Celebrity Apex in Frankrijk. Op die cruise werden ‘maar’ 244 besmettingen vastgesteld op een populatie van 1.444 mensen.