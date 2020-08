Bart Tommelein weigert extra treinen naar Oostende na overleg NMBS

Om een herhaling van de chaos in het station van Oostende vorige week vrijdag te vermijden, was er maandag overleg tussen de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en de NMBS. Dat is volgens Tommelein op niets uitgedraaid, en hij weigert extra treinen tot er een plan op tafel ligt.

‘Als stad hebben wij onze bedenkingen en zitten wij met veel vragen na vrijdag’, schrijft Bart Tommelein kort na het overleg met waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens en de NMBS-top in een persbericht. Toen stonden honderden opeengepakte reizigers in het station van Oostende te wachten om naar huis te gaan. De NMBS plant met het hete weer in aantocht opnieuw extra treinen richting de kust, maar Tommelein weigert die toe te laten.

DS VIDEO - NMBS na overrompeling station Oostende. Video: De Standaard

Tommelein hekelt het gebrek aan een duidelijk plan. ‘Er is een veilig en robuust plan nodig alvorens er opnieuw extra treinen ingezet kunnen worden naar Oostende’, vindt hij. ‘Ik zal dus voorlopig ook geen extra treinen meer toelaten, tot dat plan er is. Dat is onverantwoord en die verantwoordelijkheid wil ik als burgemeester niet nemen.’

Hij vraagt de spoorwegen in de plaats eerst een aanmeldingssysteem op te zetten, zodat er niet meer mensen op de trein kunnen dan toegelaten onder de huidige coronaregels. ‘Op die manier weet je perfect wie er op de trein zit en kan men ook niet zomaar elke trein nemen om huiswaarts te keren. Men zal zich aan het uur moeten houden waarvoor men heeft gereserveerd’, vindt de burgemeester. Maar volgens het spoorwegbedrijf is zo’n systeem op korte termijn niet haalbaar.

De NMBS zal volgens de burgemeester werk maken van een plan en een plaatsbezoek afleggen, samen met de veiligheidsdiensten en de politie. Een app die de reiziger duidelijk maakt hoe druk het op bepaalde treinen is, zal pas klaar zijn tegen september.

Het overleg zal worden voortgezet, en ondertussen worden grote digitale realtime-informatieschermen buiten het station ingezet. ‘En we zullen communiceren via de sociale media over de drukte’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.