Open Monumentendag gaat noodgedwongen deels digitaal

De 32ste editie van de Open Monumentendag, die gepland staat voor zondag 13 september, zal voor een deel digitaal plaatsvonden. Dat is bijvoorbeeld het geval in Antwerpen, dat momenteel kampt met een corona-uitbraak.

Het programma van de 32e editie van de Open Monumentendag omvat momenteel 159 activiteiten in 138 monumenten in Vlaanderen. De activiteiten zijn nog onder voorbehoud van verdere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, zo maakt de organiserende vzw Herita maandag bekend.

Alle lokale organisatoren hebben hun uiterste best gedaan om coronaveilige activiteiten te organiseren, waarbij afstand tussen bezoekers gegarandeerd kan worden. Daarnaast werken de activiteiten dit jaar met reservaties en worden bezoekers aangemoedigd om in hun eigen kleine bubbel op pad te gaan, rekening houdend met de geldende veiligheidsmaatregelen.

Het zal ook geen verrassing meer zijn dat ook Open Monumentendag inzet op digitale belevingen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Antwerpen, dat een corona-uitbraak onder controle probeert te krijgen. Het stadsbestuur sluit niet volledig uit dat er toch nog enkele Antwerpse de deuren zullen openen, maar dat is ‘afhankelijk van de ontwikkelingen’.

Intussen werd hard gewerkt aan een digitale tour van meer dan veertig locaties rond honderd jaar Olympische Spelen en sport in Antwerpen, dat in 1920 was van de zevende editie van het grootse sportevenement. Die tour is sinds vandaag beschikbaar. ‘Naast gekende sportdisciplines zoals tennis en voetbal komen ook vergeten parels aan bod, waaronder volkssporten als kolven en verdwenen sportaccommodaties zoals Palais de Glace en de Handelsbeurs.’

Herita tipt voorts ook nog een wandeling van negen kilometer langs de Gentse bunkergordel in Melle en Gontrode, en de restauratie van de historische Reddingsboot 3 van vzw Restart uit Oostende. Belangstellenden kunnen tot 28 augustus inschrijven voor activiteiten op de website.