Finse premier Sanna Marin is getrouwd

Sanna Marin, die in december de jongste Finse premier ooit werd, is afgelopen weekend in het huwelijksbootje gestapt.

Sanna Marin en haar partner Markus Raikkonen huwden zaterdag in een kleine ceremonie in Helsinki, met enkele hun dichtste familie en vrienden aanwezig. Het huwelijk vond plaats in Kesaranta, de officiële residentie van de Finse premier.

De 34-jarige Marin, uitgedost in een zijden jurk met lange mouwen van de Finse ontwerpster Anni Ruuth, deelde ook foto’s van haar huwelijk op sociale media. ‘We hebben samen veel gezien en meegemaakt, vreugde en verdriet gedeeld en elkaar in goede en slechte tijden gesteund. Bedankt om er altijd voor mij te zijn’, klonk haar boodschap aan haar kersverse echtgenoot. Het koppel is al zestien jaar samen en heeft een tweejarige dochter, Emma.

Marin werd in december de jongste Finse premier ooit, nadat haar partij, het sociaaldemocratische SDP, haar naar voren had geschoven. Daarvoor was ze minister van Transport en Telecommunicatie, en vicevoorzitter van de SDP.

Marin is de tweede Scandinavische premier die deze zomer in het huwelijk treedt. Twee weken geleden was het de beurt aan haar Deense collega Mette Frederiksen, die haar huwelijk eerder al drie keer had moeten uitstellen, eerst door verkiezingen, dan de corona-uitbraak en tot slot een onverwachte EU-top.