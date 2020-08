De procedure om een Europese regio een oranje of rode kleurcode te geven, wordt aangepast. ‘Als de overheid verwacht dat we in quarantaine gaan, is transparantie een must’, stelt politiek filosoof Stefan Rummens.

Hoe wordt bepaald of een regio in Europa oranje of rood kleurt? Wie als reiziger het antwoord te weten wil komen, moet lang en diep graven op het wereldwijde web. Het antwoord is ook niet eenduidig. Enerzijds ...