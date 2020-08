Waakhond van de modewereld zoekt abonnees

Flagrante kopieën of campagnes die uit de bocht gaan? Ze hebben het bij Diet Prada altijd als eerste gezien. De Instagram-account die de modewereld terugfluit wanneer dat nodig blijkt, gaat nu op zoek naar financiële hulp.

Diet Prada handelt al meer dan vijf jaar als waakhond van de modewereld. Kopieergedrag, culturele toe-eigening, maar ook problematische ontwerpen of campagnes worden op hun Instagram-account zorgvuldig gefileerd. Meer dan eens volgen daarop excuses van de ontwerper of modelabel in kwestie. Ook uitbuiting of seksueel misbruik van modellen werd door Diet Prada aan de kaak gesteld.

Tony Liu en Lindsey Schuyler, de twee ontwerpers uit New York die het account lanceerden en lange tijd anoniem opereerden, haalden de voorbije jaren wel al wat inkomsten uit hun merchandising en maakten er geen geheim van dat ze Diet Prada - dat intussen ruim 2,2 miljoen volgers telt - wilden uitbouwen tot een verdienmodel.

Met een abonnementsformule voor Diet Prada is een eerste belangrijke stap gezet. De Instagram-account blijft uiteraard volledig gratis te volgen, en het duo belooft dezelfde standaard aan te houden, maar wie een maandelijkse bijdrage levert (vanaf vijf dollar per maand), krijgt op hun website toegang tot meer artikels. ‘We hebben heel wat te zeggen, dat we niet verteld krijgen in een Instagram-post’, klinkt het.

Al is de financiële steun ook welgekomen om het voortbestaan van Diet Prada als waakhond te garanderen. ‘Je abonneren is ook een betekenisvolle manier om een onafhankelijk en duurzame nieuwsbron te helpen ondersteunen’, klinkt het in hun oproep. ‘Met jullie steun, kunnen we blijven werken met een onafhankelijke stem en behouden we de volledige redactionele en creatieve controle.’