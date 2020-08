Voor de kust van Oostduinkerke, bij Koksijde, is maandagmiddag een heuse waterhoos gespot. Bekijk het opmerkelijke natuurfenomeen in bovenstaande video.

‘Waterhozen komen elk jaar wel een paar keer voor aan onze kust, vooral in de late zomer en het vroege najaar’, legt weerman Frank Uytendaele uit. ‘Dan is de Noordzee namelijk helemaal opgewarmd. Als de bovenlucht sterk afkoelt (zoals vandaag het geval is), is het contrast qua temperatuur met het warme zeewater groot. Dat contrast zorgt ervoor dat waterhozen kunnen ontstaan.’

‘Waterhozen ontstaan dus helemaal anders dan tornado’s of windhozen. Ze veroorzaken weinig hinder, al kan een enkel exemplaar soms wel aan land komen en (lichte) schade veroorzaken aan strandcabines’, aldus Uytendaele. ‘Maar veel verder dan het strand geraken zulke hozen niet, omdat hun voedingsbodem het warme zeewater is.’