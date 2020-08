De bouwbedrijven zijn tot nog toe relatief ongeschonden de coronacrisis doorgekomen. Maar nieuwe orders zijn schaars en de bouw vreest voor een zware terugslag in het najaar.

Het jaarlijkse collectieve bouwverlof is afgelopen. Vandaag zijn de werven in Vlaanderen en Brussel weer opgestart, behalve in Oost-Vlaanderen, daar gebeurt dat morgen, en in West-Vlaanderen, daar duurt ...