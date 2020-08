Noord-Ierse Nobelprijswinnaar John Hume overleden

De Noord-Ierse politicus en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede John Hume is op 83-jarige leeftijd overleden, meldt de Ierse publieke omroep.

Hume was een van de sleutelfiguren in het Noord-Ierse vredesproces waarmee in 1998 een einde kwam aan een bloedige periode in de strijd tussen pro-Britse en republikeinse Noord-Ieren.

In 1998 kreeg de gematigde republikein Hume de Nobelprijs voor de Vrede samen met David Trimble. Trimble was destijds de voornaamste leider van de Noord-Ieren die banden met Groot-Brittannië zo nauw mogelijk willen houden, de unionisten. Republikeinen zoals Hume willen juist dat dit deel van Ierland onderdeel uitmaakt van de republiek.

De rooms-katholieke Hume uit Londonderry was geen lid van de radicale republikeinse partijen die geweld niet afwezen. Hij was een van de oprichters van de Sociaal-Democratische en Arbeiderspartij (SDLP) die de gematigde republikeinen vertegenwoordigt.

In 1994 begon hij gesprekken in het parlementsgebouw in Dublin met de toenmalige Ierse premier Albert Reynolds en de leider van de uiterst radicale republikeinse Sinn Féin, Gerry Adams, die banden had met het terroristische Ierse Republikeinse Leger (IRA). De drie spraken af een vreedzame oplossing te zoeken. Dit leidde tenslotte tot het vredesakkoord van 1998.