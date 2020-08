Oudste Belg overleden in woonzorgcentrum op 111-jarige leeftijd

De oudste Belg, Mariette Joanna Bouverne, is maandag op 111-jarige leeftijd, 7 maanden en 9 dagen gestorven door ouderdom in woonzorgcentrum Zilversterre in Gent. Dat meldt het woonzorgcentrum.

Bouverne nam de titel van ‘oudste Belg’ over van Elisabeth Proost op 25 januari 2020. ‘Het is geen cadeau om zo oud te worden’, zei ze volgens het woonzorgcentrum bij elke verjaardag.

Bouverne werd geboren op 25 december 1908 in de Gentse Dampoortwijk als dochter van het arbeidersgezin van Arthur Bouverne en zijn echtgenote Maria Bracke. Ze ging in Gent naar school en huwde in 1932 in Anderlecht met Albertus Dekens, een handelsvertegenwoordiger in de chocoladesector. Mariette sprak vloeiend Frans en Engels en had een opleiding tot secretaresse gevolgd, een functie die ze jarenlang uitoefende bij een notaris.

Haar man is in 1960 reeds overleden in Gent en het koppel laat geen kinderen na.

‘Mariette was een bijzonder verstandige vrouw die tot op hoge leeftijd genoot van bezoeken aan musea, lid bleef van de bibliotheek van Zwijnaarde en gedreven de Franse politiek volgde. Ook creatief bleef ze in de weer’, aldus het woonzorgcentrum nog.