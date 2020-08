Coca-Cola engageert George the Poet voor bijzondere campagne

Coca-Cola lanceert vandaag een opvallende campagne in de Benelux. Met een manifest van de Londense woordkunstenaar George the Poet wil de multinational ‘mensen inspireren op een andere manier naar de wereld te kijken’.

‘Wacht. Stop.’ Zo wil Coca-Cola uw aandacht trekken wanneer u vandaag de krant openslaat. De rode achtergrond met witte golf is meteen herkenbaar, maar van de merknaam is er geen sprake, tenzij bij de kleine lettertjes onderaan. Coca-Cola wil met de dubbele reclamepagina ook geen nieuwe producten promoten, maar besteedt zijn advertentiebudget aan het verkondigen van een uitgebreide boodschap, die begint met ‘wie zegt dat we terug moeten naar het oude normaal? Wat als de grootste verandering komt van ons allemaal en we er samen voor kiezen om meer op te zijn?’

‘Open, zoals nooit tevoren’, heet de campagne, die ook in het straatbeeld te zien zal zijn en waarbij ook een televisiespot hoort. De teksten in de krant en op billboards zijn maar een deeltje van een langer manifest, geschreven door de beloftevolle Londense woordkunstenaar George the Poet. De Nederlandse vertaling werd wat opgepoetst en aangepast door de Belgische artiesten Dvtch Norris en Yellowstraps.

‘Coca-Cola is een merk dat bekendstaat om zijn optimisme en samenhorigheid, en dat positivisme heeft George the Poet op onze vraag vertaald naar een manifest, waarmee we in een moeilijke periode toch een bemoedigende boodschap willen meegeven’, vertelt communicatiedirecteur voor Belux Laura Brems. ‘We willen met deze campagne mensen aanmoedigen om op een andere manier naar de wereld te kijken.’

De tekst van George the Poet focust op de alledaagse dingen in het leven, die plots niet meer zo vanzelfsprekend waren, maar hij onderstreept ook wat we absoluut moeten onthouden uit de coronacrisis, zoals dat niemands job onbelangrijk is. ‘Elke rol in de maatschappij is belangrijk, dat heeft de coronacrisis duidelijk aangetoond. Mensen die doorgaans in de schaduw werken, zoals het zorgpersoneel, fabrieksarbeiders en winkelbediendes, bleven tijdens de lockdown harder dan ooit doorwerken’, verduidelijkt Brems. George the Poet legt ook de nadruk op ‘mijn job’, wat je kan zien als een verwijzing naar alle artiesten die plots noodgedwongen thuiszitten, maar wier werk ons tijdens quarantaine wel troost en verstrooiing hebben geboden.

Niet op sociale media

Het gaat om een internationale campagne, die op verschillende kanalen te zien zal zijn, maar voorlopig niet op alle socialenetwerksites. Coca-Cola was één van de bedrijven die vorige maand besloot om alle campagnes op sociale media tijdelijk op te schorten, om sociale netwerksites zoals Facebook (waartoe ook Instagram behoort) en Twitter ertoe aan te zetten harder op te treden tegen racistische en haatdragende boodschappen.

‘Die pauze op enkele sociale media houden we nog een tijdje aan, dus hebben we de campagne een beetje moeten omgooien’, bevestigt Brems, al zal ze bijvoorbeeld wel op Linkedin en Youtube te zien zijn. ‘We blijven als bedrijf achter onze beslissing staan, en de gesprekken met de bewuste sociale netwerksites zijn nog gaande.’