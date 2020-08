Serieuze versterking voor Sagan: Duitser Nils Politt verhuist naar BORA - hansgrohe

Links en rechts vallen al enkele serieuze transfers te noteren. Zo verhuist de Duitser Nils Politt van Israël Start-Up Nation naar BORA-hansgrohe. Politt heeft een klassiek profiel.

De 26-jarige Duitser viel de voorbije seizoenen - eerst bij Katusha, na de fusie bij Israël Start-Up Nation - vooral op met zijn offensieve rijstijl. Dat leverde hem vorig jaar een tweede plaats op in Parijs-Roubaix, na Philippe Gilbert. Politt was dan ook gegeerd wild op de transfermarkt. Dat hij voor het Duitse BORA kiest, is vooral goed nieuws voor Peter Sagan die er in de Vlaamse klassiekers een belangrijke pion bij krijgt.

Politt zelf toonde zich uitermate tevreden. “Ik ben echt blij”, vertelde hij. “Het voelt alsof ik met mijn vrienden van vroeger herenigd word. Dat maakte de beslissing ook makkelijker. Sommige jongens ken ik al jaren en ik kijk ernaar uit om met hem in koers te zijn. Voor de klassiekers gaan we een enorm sterk team hebben, wat voor mij nieuw is. De voorbije jaren stond ik er altijd alleen voor. Tactisch gaan er voor mij veel meer mogelijkheden komen.”