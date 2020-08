Faillissement vennootschappen FNG officieel uitgesproken

Het faillissement van modegroep FNG is officieel uitgesproken. De uitspraak geldt voor de Belgische vennootschappen van de FNG-groep, niet voor de moedervennootschap of de Zweedse activiteiten.

De Ondernemingsrechtbank in Mechelen heeft deze voormiddag het faililssement uitgesproken van 20 Belgische vennootschappen van FNG. De belangrijkste onderdelen die de boeken neerleggen, zijn de 104 winkels van Brantano, de winkels van Ginger, Fred & Ginger, CKS, Concept Fashion, Expresso Belgium en Market Retail Belgium.

In België werken zo’n 1.400 mensen voor de verschillende vennootschappen, in Nederland gaat het om 1.428 mensen. Eerder werd al bekendgemaakt dat FNG-medewerkers in België geen loon meer ontvingen. Daarmee erkenden de vakbonden de situatie als staking.

De faillissementen hebben geen betrekking op de moedervennootschap FNG NV, waarvoor geen insolventieprocedure werd aangevraagd. Evenmin worden de Zweedse activiteiten (Ellos) geraakt.

De rechtbank heeft een college van vier curatoren aangesteld: meesters Geert van Deyck, Marc Joris, Nick Peeters en Annelies Hellemans zullen de afhandeling van het faillissement in goede banen leiden. De curatoren kunnen op zoek gaan naar een overnemer waardoor mogelijk enkele van deze jobs kunnen gered worden of sommige winkels kunnen heropenen.

Voor Brantano NV, FNG international NV en Market retail Belgium BV is de procedure van gerechtelijke reorganisatie beëindigd. Midden juli had het bedrijf nog bescherming tegen schuldeisers gevraagd voor deze drie vennootschappen en had de rechtbank beslist dat tegen 4 september een reorganisatieplan diende voor te liggen. Door het faillissement vervalt die verplichting.