Beyoncé draagt oorbellen van Antwerpse ontwerpster: ‘Ik kon het niet geloven’

In ‘Black is king’ draagt Beyoncé opnieuw een resem opvallende outfits van voornamelijk zwarte ontwerpers. Eén van haar accessoires is wel van Antwerpse makelij. ‘Ik ga die juwelen een heel speciaal plekje geven.’

‘Een mail van een stiliste van Beyoncé? Ik geloofde er niks van.’ Nadine Veldman, die haar accessoirelabel Live-To-Express lanceerde in 2016, stuurde ze toch maar op, de oorbellen van 25 euro uit haar collectie. Om vrijdag ‘het toppunt van geluk’ te beleven: in ‘Already’, een van de clips van het album Black is king, bungelen de Pearlii Drops effectief aan de oren van de Amerikaanse superster.

‘Ik kan niet omschrijven wat er door me heen ging, want ik ben al fan van Beyoncé van toen ze nog bij Destiny’s Child zat. Het was zo emotioneel dat ik stond te huilen’, trilt Nadine nog na.

Zoals het hoort, kreeg Nadine de oorbellen ook netjes terugbezorgd. ‘Maar ik raak ze niet aan! Ze zitten nog altijd in de bubbelfolie waarin ik ze terugkreeg. Ik ga die juwelen een heel speciaal plekje geven.’

Als een bekend persoon een bepaald kledingstuk of accessoire draagt, stijgt de vraag ernaar meteen. Toen prinses Elisabeth eerder dit jaar een Belgische legging droeg voor een fotoshoot, verdubbelde de verkoop prompt. Dat heeft ook Veldman gemerkt, want de oorbellen - die beschikbaar waren in vier verschillende kleuren - zijn intussen allemaal uitverkocht.