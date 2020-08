Ook deze week extra kusttreinen, Tommelein vreest opnieuw chaos

Met het hete weer in aantocht is de NMBS opnieuw van plan om vanaf woensdag tien extra treinen per dag naar de kust in te leggen. De Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) vreest een herhaling van de chaos van vorige vrijdag. Vandaag staat overleg gepland.

Het zijn beelden die bleven nazinderen: honderden opeengepakte reizigers die in het station van Oostende staan te wachten om weer naar huis te gaan. En de komende dagen wordt het opnieuw zonnig zomerweer.

‘Ik wil absoluut vermijden dat het weer tot zulke chaos komt’, zegt de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Hij eist dat er op de korte termijn een aanmeldsysteem komt voor wie één van de extra treinen wil nemen richting kust. ‘Dan krijg je een QR-code, anders mag je er niet op. Zo moeilijk lijkt me dat niet te regelen’, zegt hij. ‘Kunnen ze dat niet, dan wil ik die extra treinen niet.’

Hij overlegt vandaag met de top van de NMBS. Ook de West-Vlaamse waarnemend gouverneur Anne Martens wil actie. ‘Het is dringend: wat vorige vrijdag gebeurd is, is onaanvaardbaar.’

Publiek spreiden

Maar de spoorwegen zijn tot nader order niet van plan om grote wijzigingen te doen. ‘Vanaf woensdag zullen wij opnieuw tien extra treinen per dag inleggen richting kust’, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. ‘Die extra treinen komen altijd een paar minuten voor of na de reguliere. Ze helpen ons om het publiek te spreiden.’

Een aanmeldingssysteem uitdokteren is op de korte termijn niet haalbaar, zegt de NMBS. Er komt wel een app die de reizigers die een trein willen nemen in pakweg Gent zal tonen hoeveel volk al is opgestapt in de vorige stations op het traject. ‘Maar die app zal pas in september klaar zijn’, zegt Temmerman.