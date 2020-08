Marc Van Ranst: ‘Dat virus nooit is weggeweest, is mede de oorzaak van tweede golf’

Voor Van Ranst kwamen de eerdere versoepelingen er te snel. ‘We zijn niet laag genoeg gegaan om te spreken van een comfortabele situatie’, stelde hij maandagochtend op Radio 1. Als hij optimistisch is, hoopt hij dat de nieuwe maatregelen zorgen voor een minder grote stijging tegen het einde van de week. Voor een daling is het nog te vroeg, vreest hij.

Het aantal besmetting en het aantal ziekenhuisopnames blijft verder stijgen. Deze week zou mogelijk de week van de waarheid kunnen zijn sinds de intrede van de nieuwe coronamaatregelen. Volgens viroloog Marc Van Ranst zal er echter nog geen sprake zijn van een daling deze week. Dat gaf hij aan op Radio 1. Mogelijk zal er wel - ‘En dan ben ik optimistisch’ - ‘een minder grote stijging’ zichtbaar zal zijn tegen het eind van deze week. ‘Daar zouden we al blij mee zijn om dan te hopen dat het daarmee naar beneden zal zijn.’ Dat zou voor de viroloog het eerste teken zijn dat de strengere maatregelen werken.

R-waarde

De r-waarde, het getal dat aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon besmet, kan je op twee verschillende manieren berekenen. ‘Sciensano doet dat vooral op basis van de hospitalisaties en dan is dat ongeveer 1,1 nu. Dat zou goed zijn. Op de UHasselt berekenen ze dat meer op basis van het aantal nieuwe gevallen en daar is de laatste r-waarde 1,5. Dat komt denk ik wat meer overeen met de stijging die we de laatste tijd hebben gezien’, stelt de viroloog. Het is voor hem dus nog te vroeg om te stellen dat het ergste achter de rug is.

Tweede golf

Over de heropflakkering van het virus in ons land, dat volgens De Morgen al begin juli begon, denkt Van Ranst dat ‘we een beetje tijd verloren hebben met het nemen van de strenge maatregelen’. Hij stelt wel dat je niet kan beginnen met nieuwe maatregelen wanneer een eerste stijging zichtbaar is. ‘Die curve gaat op en neer.’ Al geeft hij wel aan dat hij toen gewaarschuwd zou hebben dat ‘het niveau waarop we zitten oncomfortabel is’. Dit had kunnen vermeden worden met een deftige contactopsporing, stelt hij ook.

Voor de tweede golf zijn er volgens Van Ranst verschillende redenen: ’Het reizen is één oorzaak, maar een tweede oorzaak is dat het virus is hier nooit deftig weggeweest. We zijn niet laag genoeg gegaan om te spreken van een comfortabele situatie. Of om te verwachten dat de periode tussen de twee golven lang ging zijn.’ Daarmee moeten we volgende keer rekening houden, klinkt het.