De eerste bemande ruimtevlucht van een privébedrijf werd gisteravond meet een mooie splashdown in zee succesvol afgerond. Maar hoe kan Elon Musk hier geld aan verdienen?

‘Thank you for flying SpaceX.’ Voor het eerst was het niet de ruimtevaartorganisatie Nasa, maar het privébedrijf SpaceX dat mensen naar de ruimte voerde en terug – ook al gebeurde het dan in opdracht ...