Het moment waar de virologen voor waarschuwden: de grote terugkeer uit vakantie

Duizenden Belgen keren deze maand terug na een vakantie in het buitenland. En ze zijn allemaal verplicht een elektronisch formulier in te vullen. Uit de eerste cijfers blijkt dat al zeker 1.700 mensen uit een rode – risicovolle – zone zijn teruggekeerd. Maar een draaiboek om te controleren of zij zich aan de verplichte quarantaine en coronatest gaan houden, is er nog niet.