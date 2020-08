Bewolkte zomerdag met mogelijk gedonder

Het wordt maandag bewolkt met buien vanaf de kust en er is kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden. Dinsdag wordt het weer overwegend droog met zon en wolken, zo meldt het KMI.

Het wordt maandag bewolkt met buien vanaf de kust. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Vooral over het centrum en het oosten blijft de buienkans aanwezig gedurende de hele namiddag. In het westen wordt het droger met opklaringen. De maxima schommelen rond 18 à 19 graden aan zee en kunnen lokaal oplopen tot 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest en ruimt geleidelijk naar noordwest.

‘s Nachts wordt het opnieuw droog vanaf de kust en klaart de bewolking grotendeels uit. Aanvankelijk kunnen er nog buien vallen in het centrum en het oosten van het land, maar later tijdens de nacht wordt het ook daar droog. De minima liggen tussen 9 en 13 graden bij een matige noordwestenwind.

Dinsdag zijn er eerst opklaringen ten noorden van de Samber en de Maas. Elders is het bewolkt met kans op een bui. In de loop van de dag is het overal wisselend bewolkt met vooral over het reliëf nog kans op een bui, maar tegen de avond is het droog en klaart het uit. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit west tot noordwest, of uit veranderlijke richtingen.